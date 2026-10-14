Trump anuncia "masiva" exploración de petróleo, gas y minerales en Groenlandia tras acuerdo de seguridad en el Ártico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que próximamente comenzarán operaciones "masivas" de exploración de petróleo, gas y minerales en Groenlandia, tras el acuerdo alcanzado en septiembre con las autoridades danesas y groenlandesas para reforzar la cooperación militar y la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte.

"Se está preparando el inicio de una exploración masiva de petróleo, gas y minerales en nuestra nueva y hermosa Groenlandia", ha señalado Trump, quien ha agregado en un mensaje en redes sociales que "hay expertos que afirman que la cantidad de petróleo fácilmente accesible es muy superior a la de casi cualquier otro lugar del mundo".

"Lo que es aún más importante desde una perspectiva de seguridad, tanto defensiva como ofensiva, para Estados Unidos y Europa, su valor es inigualable", ha destacado, antes de agregar que "cualquier ataque futuro contra Estados Unidos tendría que pasar por Groenlandia".

En esa línea, el mandatario ha sostenido que las defensas estadounidenses desplegadas en la isla "interceptarían y derribarían sistemáticamente drones, misiles o cualquier otra forma de armamento aún no concebida" en caso de un ataque contra el país. "Nos proporciona tiempo, ubicación y visibilidad como ningún otro lugar del mundo", ha ensalzado el inquilino de la Casa Blanca.

Tras el acuerdo con Dinamarca y Groenlandia, Trump afirmó que este permitirá a Washington asumir de forma permanente el control de la seguridad y de otras necesidades estratégicas de la isla ártica. Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó la firma del pacto como un nuevo punto de inflexión en las relaciones entre las partes.

El acuerdo mantiene formalmente la soberanía danesa sobre Groenlandia y reconoce el derecho de su población a la autodeterminación. Al mismo tiempo, contempla un refuerzo de la presencia militar estadounidense en el territorio ártico, tras meses de tensiones por las exigencias de Trump, quien llegó a amenazar con hacerse con la isla por la fuerza, argumentando motivos de seguridad nacional.

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