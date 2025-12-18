Trump amplía el acceso a la marihuana en el mayor cambio de la política de drogas de EE.UU. en décadas

Además de la reclasificación del cannabis, Trump ha ordenado a los funcionarios de la Casa Blanca que colaboren con el Congreso para permitir que algunos estadounidenses tengan acceso al cannabidiol, comúnmente conocido como CBD .

Como parte de un nuevo programa anunciado en el marco de la orden, algunos beneficiarios del programa de salud Medicaid podrán acceder al CBD, por recomendación médica, sin coste alguno.

Las autoridades sanitarias también han recibido el encargo de desarrollar "métodos y modelos" para examinar los beneficios y riesgos reales del CBD para la salud.

Un alto funcionario del gobierno afirmó que la orden era una "medida de sentido común que permitirá comprender y estudiar mejor" el cannabis y el CBD.

En los últimos años, la mayoría de los estados de EE.UU. han aprobado el cannabis para algunos usos médicos, y casi la mitad (24) han legalizado su uso recreativo. Sin embargo, desde 1971, el cannabis es una droga de la Lista I, lo que significa que no tiene ningún uso médico aceptado y tiene un alto potencial de abuso.

El pasado gobierno de Joe Biden propuso una reclasificación similar y, en abril de 2024, la Administración para el Control de Drogas (DEA) propuso un cambio en la normativa, pero se vio dificultado por cuestiones administrativas y legales.

Trump lleva mucho tiempo expresando su deseo de cambiar la política antidroga de Estados Unidos en lo que respecta al cannabis.

"Creo que es hora de poner fin a las interminables detenciones y encarcelamientos de adultos por pequeñas cantidades de marihuana para uso personal", escribió en Truth Social el año pasado, durante su campaña para la presidencia.