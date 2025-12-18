Avioneta se estrella y deja siete muertos en Carolina del Norte: Expiloto de NASCAR, su esposa e hijos entre los fallecidos

Autoridades estadounidenses informaron este jueves que al menos siete personas murieron tras estrellarse una avioneta en el Aeropuerto Regional de Statesville en el estado de Carolina del Norte, entre ellos el expiloto de la NASCAR, Greg Biffle.

"Hemos podido confirmar el fallecimiento de siete ocupantes de esta aeronave. La Administración Federal de Aviación (FAA) ha estado presente en el lugar durante todo el día", explicó en declaraciones a la prensa un portavoz de la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte, Chris Knox.

Biffle viajaba con su esposa y sus dos hijos en la avioneta modelo Cessna C550, que se estrelló al aterrizar en el aeropuerto sobre las 10.20 horas (hora local). Las autoridades han abierto una investigación para determinar las causas del accidente.

"La familia de NASCAR está devastada por la pérdida de Greg Biffle, quien fue uno de nuestros 75 mejores pilotos y se hizo conocido por su incansable labor humanitaria posterior a su carrera. Expresamos nuestras más sinceras condolencias", indicó en un comunicado la cuenta oficial en Facebook de la categoría de automovilismo.

Por su parte, el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, señaló en un mensaje en redes sociales que Biffle "vivió una vida de valentía y compasión, y dio un paso al frente por el oeste de Carolina del Norte tras el huracán Helene".

Los registros de la FAA indican que la aeronave, de 44 años de antigüedad, era propiedad de GB Aviation Leasing.

Cabe señalar que Biffle fue nombrado uno de los 75 Mejores Pilotos de la NASCAR, junto con los afamados Dale Earnhardt, Dale Earnhardt, Jr. y Jeff Gordon. Participó en 515 carreras de la NASCAR Cup Series, con 19 victorias, y fue el primer piloto en ganar campeonatos tanto en la Xfinity Series como en la Truck Series.

