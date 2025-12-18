Cómo es el cometa 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar que visita nuestro Sistema Solar y qué pistas nos da sobre el universo

La NASA señala que los cometas generalmente reciben el nombre de la persona o el equipo que lo descubre, en este caso el equipo de los sondeos de ATLAS.

El telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS por sus siglas en inglés) financiado por la NASA y situado en Río Hurtado, Chile, fue el primero en reportar observaciones del cometa al Centro de Planetas Menores, el 1 de julio de 2025 .

La letra "I" en el nombre es por "interestelar", lo que indica que este objeto vino desde afuera de nuestro Sistema Solar . Y el "3" se debe a que es el tercer objeto interestelar conocido .

' Oumuamua, descubierto en 2017 , fue el primer objeto de este tipo y el segundo fue 2I/Borisov, avistado en 2019.

Los científicos saben que el cometa se originó fuera del Sistema Solar porque las observaciones de su trayectoria muestran que se está moviendo demasiado rápido como para estar limitado por la gravedad del Sol y que sigue lo que se conoce como una trayectoria hiperbólica .

En otras palabras, agrega la NASA, su órbita no sigue una trayectoria cerrada alrededor del Sol. Simplemente está pasando por nuestro sistema solar y continuará su viaje hacia el espacio interestelar, para nunca más ser visto de nuevo .

¿Es un peligro para la Tierra?

La NASA aclaró que no hay riesgo de que 3I/ATLAS choque con la Tierra .

Aunque la trayectoria del cometa lo llevó justo dentro de la órbita de Marte, ahora se aleja del Sol y no se acercará en absoluto a nuestro planeta .

En su punto más cercano, 3I/ATLAS seguirá estando muy lejos de la Tierra, a casi el doble de la distancia del Sol .

Eso ocurrirá el 19 de diciembre de 2025, cuando el cometa estará a unas 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros) de nuestro planeta.

¿Cuán grande es y qué tan rápido se desplaza?

Los astrónomos aún no saben exactamente qué tan grande es 3I/ATLAS. Pero a partir de las observaciones del telescopio espacial Hubble, señalan que el diámetro de su núcleo no es de menos de 440 metros ni más de 5,6 km.

Cuando fue descubierto dentro de la órbita de Júpiter, el cometa viajaba a unos 221.000 kilómetros por hora, según la NASA.

Desde entonces, 3I/ATLAS ha continuado en su trayectoria prevista. Atraído por la gravedad del Sol, su velocidad aumentó alcanzando los 246.000 kilómetros por hora en el perihelio, su aproximación más cercana al Sol.

Ahora, al alejarse del Sol, la velocidad del cometa está disminuyendo y, cuando abandone el Sistema Solar, viajará a la misma velocidad a la que entró.

¿Qué se sabe sobre su composición?

Los científicos afirman que 3I/ATLAS probablemente ha estado viajando por el espacio interestelar durante mucho tiempo.

Basándose en la velocidad a la que se desplazaba al entrar en el Sistema Solar, los científicos creen que el cometa se originó en un sistema planetario muy antiguo.

Hasta ahora, 3I/ATLAS se ha comportado exactamente como debería hacerlo un cometa al calentarse cerca del Sol, liberando agua y dióxido de carbono, pero también parece tener características únicas, según explica el sitio Space.com.

Los investigadores detectaron por ejemplo una proporción de dióxido de carbono a agua mayor de lo habitual en comparación con los cometas típicos del Sistema Solar, así como gas inusualmente rico en níquel en comparación con el hierro.

El polvo alrededor del cometa también muestra propiedades atípicas, lo que sugiere que el tamaño de sus granos difiere del de otros cometas.