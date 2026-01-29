Trump amenaza con imponer aranceles a cualquier país que envíe petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, una vuelta de tuerca más en su campaña de presión contra el gobierno comunista de la isla.

La medida, autorizada por una orden ejecutiva en la que Trump declaró la existencia de una emergencia nacional, no especificó ninguna tasa arancelaria ni señaló específicamente a ningún país.

La orden ejecutiva lleva por título "Haciendo frente a las amenazas del Gobierno de Cuba a Estados Unidos" y declara una emergencia nacional debido a "las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba" que, según la orden, "constituyen una amenaza extraordinaria e inusual" para Estados Unidos.

El anuncio parece indicar un recrudecimiento de la presión de Washington a La Habana iniciada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en un ataque relámpago en Caracas a principios de este mes.