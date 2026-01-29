Trump amenaza con imponer aranceles a cualquier país que envíe petróleo a Cuba

La medida, autorizada por una orden ejecutiva en la que Trump declaró la existencia de una emergencia nacional, no especificó ninguna tasa arancelaria ni señaló específicamente a ningún país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, una vuelta de tuerca más en su campaña de presión contra el gobierno comunista de la isla.
La orden ejecutiva lleva por título "Haciendo frente a las amenazas del Gobierno de Cuba a Estados Unidos" y declara una emergencia nacional debido a "las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba" que, según la orden, "constituyen una amenaza extraordinaria e inusual" para Estados Unidos.
El anuncio parece indicar un recrudecimiento de la presión de Washington a La Habana iniciada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en un ataque relámpago en Caracas a principios de este mes.
Trump ha hablado repetidamente de la necesidad de actuar contra los líderes del gobierno cubano.
Esta semana dijo que "Cuba va a colapsar muy pronto", y se felicitó porque Venezuela, el principal proveedor de petróleo de la isla antes de la caída de Maduro, no ha enviado recientemente petróleo ni dinero a Cuba.
Trump declara tener como objetivo que el gobierno cubano responda por su "apoyo a actores hostiles, el terrorismo y la inestabilidad regional que ponen en peligro la seguridad y la política exterior estadounidenses".
Washington acusa a Cuba de desestabilizar la región y colaborar con potencias rivales como Rusia y China, y "grupos terroristas como Hezbolá y Hamás", a los que daría "refugio seguro".
Como respuesta, la orden abre la puerta a la imposición de aranceles a los productos procedentes de cualquier país que suministre "directa o indirectamente" petróleo a Cuba.
La nueva orden ejecutiva supone otro ejemplo del uso de las amenazas arancelarias como una herramienta de política exterior de la que Trump ha hecho gala desde que regresó a la Casa Blanca en enero del año pasado.
Trump planteó en una recientes declaraciones la posibilidad de un acuerdo entre Washington y La Habana, pero el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó tal posibilidad, acusando a Estados Unidos de falta de autoridad moral.
(Imagen: Aaron Schwartz / EPA)
PURANOTICIA // BBC MUNDO