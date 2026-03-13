Solicitan testificar a la guardia de prisión que vio por última vez con vida a Epstein antes de su suicidio

La comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidió llamar a testificar a Tova Noel, la guardia de prisión que presuntamente vio con vida por última vez a Jeffrey Epstein antes de que se quitara la vida en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, en la ciudad de Nueva York.

"Solicitamos su testimonio en una entrevista presencial con transcripción el 26 de marzo de 2026, a las 10.00 horas (hora local) en Washington DC", ha indicado el presidente de la comisión, el republicano James Comer, en una carta enviada a Noel.

En este sentido, defendió en la misiva -publicada por la propia comisión en redes sociales- que Noel puede "poseer información que contribuirá a la investigación" en curso sobre el caso Epstein, especialmente después de que los documentos publicados por el Departamento de Justicia revelaran que había buscado en Google noticias sobre el magnate poco antes de que hallaran su cuerpo en la mañana del 10 de agosto de 2019.

Noel fue imputada por falsificación de documentos junto con su compañero, Michael Thomas, después de que la Fiscalía determinara que entre las 22.30 horas del 9 de agosto y las 6.30 horas del 10 de agosto -hora en la que se halló el cadáver- no se realizaron las comprobaciones oportunas en la celda, si bien ambos falsificaron los registros para que así pareciera que habían hecho su trabajo.

Las autoridades habían activado un protocolo para prevenir suicidios y, en teoría, Epstein estaba sometido a vigilancia cada 30 minutos. La Fiscalía determinó que ambos guardias "se sentaron en su mesa, navegaron por Internet y caminaron por las zonas comunes". Posteriormente, los cargos fueron desestimados tras un acuerdo para cumplir servicio comunitario.

El multimillonario estadounidense fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000.

(Imagen: Rick Friedman/Corbis News)

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