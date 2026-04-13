Trump amenaza con "eliminar" buques iraníes que intenten burlar el bloqueo en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con "eliminar" las naves de la Armada de Irán que traten de sortear el bloqueo ordenado por Washington en el estrecho de Ormuz, y aseguró que las fuerzas de EEUU usarán los mismos métodos contra embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

A través de una publicación difundida en sus redes sociales, el mandatario norteamericano fue enfático al declarar: "Si alguno de estos barcos se acerca siquiera a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo método de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en sus embarcaciones en el mar. Es rápido y brutal".

En esa misma línea, el jefe de Estado detalló que, si bien la fuerza naval del país islámico ya se encuentra "completamente destruida" —lo que equivale a un total de 158 buques—, aún sobrevive un "reducido número" de "buques de ataque rápido". Según recalcó Trump, estas naves menores no habían sido catalogadas como un peligro hasta este momento.

Para justificar su postura, el líder de la Casa Blanca subrayó la alta efectividad de la estrategia implementada contra los presuntos navíos pertenecientes a los cárteles. Al respecto, insistió en que se ha logrado frenar el "98%" del tráfico marítimo de estupefacientes que tiene como destino el territorio estadounidense.

Paralelamente, la confirmación sobre la imposición de "restricciones" a los terminales portuarios iraníes ubicados en el área del estrecho de Ormuz llegó este mismo lunes por parte del Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés). Esta medida se da luego del bloqueo decretado por Trump, el cual se originó a raíz de las conversaciones infructuosas llevadas a cabo en Pakistán, cuyo objetivo era lograr el cese de las hostilidades con Teherán.

(Imagen: Ali Haider/EFE/EPA)

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