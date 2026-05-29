Canadiense se declaró culpable de vender en internet sustancias tóxicas a personas que se querían suicidar en 41 países

"Tom era alguien que realmente sabía encontrar alegría en la vida. Hallaba el humor en los lugares más insólitos. A menudo pienso en su risa", comentó Parfett.

"Era un gran aficionado al fútbol y, además, un buen futbolista. Extraño la oportunidad de disfrutar con él del Mundial 2026", añadió.

Tom pagó el equivalente a US$67 por la sustancia. Su cuerpo fue hallado en un hotel en Sunbury-on-Thames, Surrey, en 2021.

Parfett declaró: "Yo quería que Law enfrentara cargos en Reino Unido... realmente necesitaba rendir cuentas ante la justicia aquí".

Parfett insta al gobierno de Reino Unido a realizar una investigación pública sobre estas muertes.

"Creo que es necesaria una investigación pública, ya que requerimos una actuación coordinada entre varios departamentos gubernamentales y, lamentablemente, hoy en día no estamos viendo esa coordinación ni esa comprensión sobre cómo abordar el problema", afirmó.

"Fundamentalmente, el gobierno está incumpliendo su deber de proteger la vida".

Law fue imputado por 14 cargos de complicidad en suicidios en Canadá y 14 cargos de asesinato tras su detención en 2023.

Su captura fue el resultado de una compleja investigación realizada por al menos 11 organismos encargados de hacer cumplir la ley, en la que participaron investigadores de una decena de países, incluidos Reino Unido, Italia y Estados Unidos.

Law fue detenido en mayo de 2023, una semana después de que una investigación del diario The Times revelara que vendía veneno a jóvenes.

En el marco de dicha investigación, un periodista se hizo pasar por cliente y mantuvo una conversación directa con Law.

Según The Times, durante esa conversación, Law habría asesorado al periodista sobre cómo utilizar sus productos para "garantizar la muerte de la manera más eficaz".

En 2023, detectives canadienses informaron a la BBC de que Law gestionaba múltiples sitios web en los que ofrecía equipos y sustancias para ayudar a las personas a poner fin a sus vidas.

Desde su detención, Law ha permanecido bajo custodia en Newmarket, Ontario, después de que un informe forense británico alegara que vendió sustancias tóxicas a personas en Reino Unido que posteriormente se suicidaron.