OTAN condena "la temeridad de Rusia" tras impacto de un dron contra un edificio en Rumania

Maxim afirmó que las fuerzas rumanas están sometidas a importantes limitaciones, ya que no podían disparar municiones que violaran el espacio aéreo ucraniano.

" Ucrania está en guerra, pero Rumania está en paz . No podemos lanzar un proyectil al espacio aéreo ucraniano", afirmó.

El ejército rumano ha intentado tranquilizar a la población asegurando que no se trató de un ataque contra el país, sino más bien de " un conflicto en nuestra frontera, con consecuencias para la población local ".

"Este incidente representa una escalada grave e irresponsable por parte de la Federación Rusa", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores rumano, que añadió que Bucarest había informado al secretario general de la OTAN y "solicitado medidas para acelerar la transferencia de capacidades antidrones a Rumania".

El río Danubio, que sirve como frontera natural con Ucrania y los puertos ucranianos, ha sido regularmente blanco de ataques aéreos rusos.

En un incidente en abril, otro dron ruso causó daños materiales en Galati, pero no hubo heridos.

El Ministerio de Defensa de Rumania afirmó que desde el inicio de la guerra en Ucrania se han encontrado fragmentos de drones en territorio rumano en 47 ocasiones distintas, 12 de ellas ocurrieron este año.

ATAQUES

Durante la noche, se emitió en Ucrania una alerta nacional de ataque aéreo.

Funcionarios del sur del país informaron que el puerto de Izmail, en la región de Odesa, fue atacado con drones en la mañana del viernes.

Y en una zona controlada por Rusia de la región oriental de Donetsk, en Ucrania, tres trabajadores de servicios públicos murieron en un ataque con drones ucranianos el jueves, según informó el jefe de la región que tiene vínculos con el Kremlin.

Un cuarto hombre resultó gravemente herido en el incidente, dijo Denis Pushilin en la aplicación de mensajería Telegram.