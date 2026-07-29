Trump amenaza con dar "una brutal paliza" a Irán tras ataque contra instalaciones de EE.UU. en Jordania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con dar "una brutal paliza" a Irán luego del "ataque sorpresa" perpetrado durante la noche contra activos e instalaciones estadounidenses en Jordania, donde, según afirmó, las tropas tuvieron "unos minutos" para interceptar los misiles lanzados contra el territorio.

En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, el mandatario aseguró que "golpeará duro" a Irán y que el país "recibirá una paliza" por los hechos ocurridos en Jordania. Trump sostuvo que este ataque forma parte de una serie de acciones registradas en distintos puntos de la región, todas dirigidas contra objetivos de Estados Unidos en respuesta a los bombardeos realizados previamente contra territorio iraní.

Consultado sobre los ataques contra posiciones de milicias proiraníes en Irak, que hasta el momento han dejado al menos 20 muertos, Trump señaló que pudo haber existido coordinación con el Gobierno iraquí y calificó a las milicias iraquíes respaldadas por Teherán como un "cáncer para el mundo".

Pese al endurecimiento de su discurso y a las reiteradas advertencias dirigidas a Irán, el mandatario estadounidense aseguró que permitirá que su equipo negociador continúe las conversaciones con las autoridades iraníes.

Por su parte, Teherán afirmó esta semana que detendrá los ataques contra intereses e instalaciones estadounidenses en la región, siempre que Washington mantenga la suspensión de los bombardeos.

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