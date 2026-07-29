Netanyahu califica de "excelente" su reunión con Trump y destaca coordinación para impedir que Irán tenga armas nucleares

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó como "excelente" la reunión que sostuvo este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que fue "una de las mejores conversaciones" que ha mantenido con un mandatario estadounidense.

"Acabo de terminar una reunión excelente con el presidente Trump. Y cuando digo 'excelente', no son palabras vacías (...) Una de las mejores conversaciones que he mantenido jamás con un presidente de Estados Unidos, nuestro amigo Donald Trump", afirmó Netanyahu en un video publicado en sus redes sociales.

El jefe del Gobierno israelí explicó que el encuentro, realizado en la Casa Blanca, estuvo marcado por una "plena colaboración", el respaldo mutuo y el objetivo compartido de impedir que Irán desarrolle armas nucleares.

"Todo su equipo directivo estaba presente, al igual que el nuestro. También fue una oportunidad para intercambiar ideas y coordinar asuntos importantes para la seguridad y el futuro del Estado de Israel", sostuvo.

La reunión se llevó a cabo antes del funeral del senador Lindsey Graham, realizado en Washington, ceremonia a la que también asistieron Netanyahu y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien igualmente sostuvo un encuentro con Trump durante la jornada.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt se limitó a señalar, mediante un breve comunicado, que ambas reuniones fueron "positivas y productivas".

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