Trump amenaza a la OTAN con un futuro "muy malo" si no ayudan en estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) le espera un "muy mal futuro" si no colabora con reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico del comercio internacional de petróleo.

"Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí", sostuvo el mandatario en una entrevista, donde apuntó a China y Europa como dependientes del petróleo de la zona. Por todo ello, dijo que "si no hay respuesta" de estos o la misma es "negativa", el futuro de la OTAN será "muy malo".

Trump realizó estas declaraciones tras haber instado a países como China, Japón, Francia, Corea del Sur o Reino Unido a acompañar a navíos estadounidenses en una misión naval internacional para desbloquear el estrecho de Ormuz, coyuntura que ha desatado una escalada de precios, elevando el costo del barril de Brent.

Y añadió que su administración está en conversaciones con "unos siete países" de cara a la referida misión naval internacional, al tiempo que subrayó que "recordará" si recibe o no apoyo del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer.

También dijo que China "debería ayudar" en el desbloqueo de Ormuz porque, ya que "el 90% del petróleo que consume procede del estrecho". El líder estadounidense advirtió que podría llegar a posponer la cumbre prevista con el presidente de China, Xi Jinping, si Pekín no apoya a Estados Unidos a ese respecto.

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