Nadia Marcinko: La novia de Epstein señalada como cómplice de abusos sexuales que alegó ser víctima y goza de inmunidad

Sin embargo, ella y Epstein siguieron siendo amigos. Ella copilotó su jet privado en algunos vuelos a su isla a partir de 2012.

En 2013, Epstein le consiguió trabajo como instructora de vuelo para la compañía del empresario Dean Kamen, inventor del Segway .

Los mensajes entre Marcinko y Epstein en 2015 confirman lo que ella contó a los investigadores: que él accedió ese año a duplicar cualquier ingreso que ella obtuviera de otras fuentes .

Solicitamos a la empresa de Kamen, DEKA, un comentario sobre su relación con Nadia Marcinko, pero no respondió.

Un portavoz de Kamen dijo anteriormente que Dean Kamen lamentaba profundamente haber tenido cualquier tipo de relación con Epstein y que no tuvo participación ni conocimiento alguno de sus delitos .

Aunque Marcinko parece haber sido leal a Epstein durante años, en 2018 finalmente cambió de bando .

Un documento de los expedientes describe cómo comenzó a cooperar con el FBI ese año en su investigación .

Al año siguiente, Epstein volvió a ser encarcelado mientras esperaba a ser juzgado por delitos de tráfico sexual .

A cambio, cuatro años más tarde, el FBI apoyó la solicitud de Marcinko para permanecer en EE.UU. luego de que su visado expirara en 2022 .

La agencia afirmó que había sido "reclutada, acogida y obtenida por Jeffrey Epstein y otros con el fin de mantener una relación sexual coercitiva" .

Las publicaciones en las redes sociales sugieren que fue, al menos hasta el año pasado, miembro activo de un centro budista zen en Nueva York .

Anteriormente, su abogado dijo que ella quería con el tiempo hablar abiertamente sobre su victimización y ayudar a otras sobrevivientes, pero que estaba "trabajando en su recuperación" .

Sin embargo, la inmunidad concedida a Marcinko y a las otras tres mujeres en el acuerdo de 2008 está siendo cuestionada .

La congresista estadounidense Anna Paulina Luna, miembro republicana del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, declaró en febrero, aparentemente luego de ver documentos sin censurar de Epstein: "Todas estas mujeres participaron en el tráfico de menores como adultas. Trabajaban y eran cómplices de la operación de Jeffrey Epstein".

Aunque Kellen y Groff están a punto de prestar testimonio, parece que la comisión aún no ha decidido si llamará a Ross o a Marcinko.

El juicio sobre hasta qué punto una víctima también puede ser considerada cómplice tiene matices, explica Bridgette Carr, profesora de derecho clínico en la Universidad de Michigan, quien ha trabajado extensamente con víctimas de trata de personas.

Carr intenta discernir si una víctima sigue cometiendo delitos tras escapar del control de un agresor, teniendo en cuenta que el control puede continuar incluso si el agresor no está físicamente presente en la vida de la víctima.

"La línea que trazo es si la víctima se ha alejado alguna vez del poder y el control del agresor".

La cuestión es "si es razonable que [la víctima] crea que ese agresor [todavía] tiene poder sobre ella".

Qué opciones tuvo Nadia Marcinko, si es que tuvo alguna, durante su larga relación con Jeffrey Epstein, es imposible de saber para alguien ajeno a la situación.

Los documentos de los expedientes sólo ofrecen destellos de su vida. Pero un correo electrónico de 2012, que se muestra más abajo, es quizás más revelador que la mayoría: