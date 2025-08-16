Trump afirma que un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania depende de Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania "ahora depende" del presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, tras el "productivo" cara a cara entre el inquilino de la Casa Blanca y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska.

"Realmente ahora depende del presidente Zelensky para lograrlo (un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia), y también diría que las naciones europeas deben involucrarse un poco, pero depende del presidente Zelensky", ha declarado el mandatario estadounidense en una entrevista en la cadena de televisión Fox News poco tiempo después de la finalización de la cumbre bilateral.

Trump ha preferido no hacer públicos los desacuerdos entre ambas partes durante la reunión, aunque ha afirmado que pronto se sabrán. Igualmente, ha confirmado que son "uno o dos asuntos significativos" en los que difieren, pero que cree que se pueden resolver.

En este sentido, ha dejado la responsabilidad de futuros avances en manos del presidente ucraniano. "Todavía no está resuelto en absoluto, y Ucrania tiene que estar de acuerdo, es decir, el presidente Zelensky tiene que estar de acuerdo, pero es una guerra terrible en la que se está perdiendo mucho, y los dos están perdiendo mucho", ha indicado Trump.

Al respecto de una futura cumbre trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania con la presencia de sus líderes, el presidente norteamericano ha mantenido que quieren que él esté allí. "Creo que ni siquiera se me preguntó, no es que quiera estar allí, pero quiero asegurarme de que se logre", ha aseverado.

Trump y Putin han asegurado este viernes haber llegado a avances en varios asuntos -sin que hayan transcendido-, pero no han alcanzado ningún acuerdo sobre la guerra en Ucrania, y se han emplazado a una segunda reunión sin fecha fijada, en una rueda de prensa conjunta sin preguntas de los periodistas tras finalizar su encuentro en la ciudad estadounidense de Anchorage (Alaska).

