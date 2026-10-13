Trump afirma que Putin busca un acuerdo de paz "más que Zelenski" y presiona por el fin de la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que percibe una mayor disposición de su homólogo ruso, Vladimir Putin, que del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, para alcanzar un acuerdo de paz que permita poner fin al conflicto entre ambos países.

"Creo que, de hecho, Putin quiere hacer un trato más que Zelenski", ha afirmado el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa antes de abordar su helicóptero oficial rumbo a Ohio, donde participaría en uno de sus mítines previos a las próximas elecciones de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre.

Trump ha insistido en que ambos líderes deben reunirse para poner fin a lo que ha calificado como una "guerra ridícula", aludiendo al elevado número de bajas militares y civiles registrado recientemente. "Esa guerra tiene que acabar. Han perdido a 32.000 personas, la mayoría soldados jóvenes, solo este último mes", ha subrayado.

Consultado sobre las denuncias de Kiev respecto de presuntas violaciones rusas de la tregua acordada para frenar los ataques contra infraestructuras energéticas, el presidente estadounidense ha señalado que ambas partes aceptaron el compromiso y ha instado al Gobierno ucraniano a centrarse en las negociaciones. "Lo que está pasando es que él (Putin) quiere llegar a un acuerdo, y tenemos que conseguir que Zelenski quiera hacer un trato", ha remarcado.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó el lunes a Moscú de atacar durante la noche instalaciones de producción de gas y estaciones de servicio en Ucrania, en lo que denunció como un incumplimiento del alto el fuego promovido por la Casa Blanca.

Zelenski ha denunciado que "esta es la respuesta de Putin a Trump", al tiempo que ha condicionado el cese de los ataques ucranianos de largo alcance a que las fuerzas rusas detengan de manera efectiva sus bombardeos contra el sistema energético y las infraestructuras críticas de Ucrania.

Estas tensiones se producen, además, en medio de la aprobación por parte de la Unión Europea de su mayor paquete de sanciones contra el complejo militar-industrial ruso desde el inicio de la guerra en 2022. La medida afecta a más de 1.500 personas y entidades, y ha sido valorada por el Gobierno de Kiev como una señal "necesaria para forzar el fin de la guerra".

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