Trump advierte que usará "las mejores armas" contra Irán si diálogo en Pakistán fracasa

Un ultimátum de aproximadamente un día fue el que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiendo que retomará las ofensivas militares contra Irán en caso de que el inminente diálogo en Islamabad no genere resultados tangibles.

El mandatario justificó esta postura señalando que, en este preciso momento, las embarcaciones de guerra de su país se abastecen con "las mejores armas jamás creadas", armamento que será utilizado en el escenario de que "no hay acuerdo".

Las advertencias del jefe de Estado norteamericano se produjeron en dos frentes distintos, coincidiendo con el viaje de su vicepresidente, JD Vance. El alto funcionario ya se encuentra volando rumbo a Pakistán, aunque existe total incertidumbre sobre si la delegación iraní se presentará a las reuniones.

En una primera instancia, durante una entrevista concedida al diario 'New York Post', Trump detalló que el Ejercitó está preparando a sus navíos ubicados en el golfo Pérsico "con las mejores armas jamás fabricadas, incluso a un nivel superior al que usábamos antes para lograr una aniquilación total".

"Si no llegamos a un acuerdo, las utilizaremos, y las utilizaremos de forma muy eficaz", sentenció el líder republicano al establecer el margen de un día para evaluar el desenlace de las próximas tratativas. Para enfatizar la urgencia del proceso, el gobernante agregó: "Lo sabremos en unas 24 horas. Pronto lo sabremos".

Posteriormente, utilizando su red Truth Social, el presidente emplazó a Teherán a retomar las conversaciones que se quebraron a fines de febrero, fecha en que comenzó el conflicto bélico impulsado conjuntamente con Israel contra la nación islámica. No obstante, el mandatario reconoció que el régimen iraní posee una ventaja estratégica fundamental: su dominio sobre el vital estrecho de Ormuz.

A través de la misma plataforma digital, Trump descartó que el país de Medio Oriente posea la fortaleza que sus autoridades han pregonado durante semanas. "Parece que no se dan cuenta de que no tienen cartas que jugar más allá de una extorsión global a corto plazo a través del uso de vías de tránsito internacionales. La única razón por la que siguen vivos es para negociar", disparó.

En esa misma línea de críticas hacia la capacidad militar de su adversario, el jefe de la Casa Blanca afirmó: "Los iraníes son mejores alimentando noticias falsas y haciendo operaciones de relaciones públicas de lo que son combatiendo".

Desde la vereda contraria, las expectativas de un pacto rápido sufrieron un duro revés este viernes. Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní y quien se ha posicionado como una figura clave en las negociaciones, impuso condiciones estrictas para sentarse a dialogar: exigió que Estados Unidos levante las sanciones económicas y que se amplíe la tregua hacia el Líbano.

Mediante sus redes sociales, el líder parlamentario fue categórico respecto a los pasos previos necesarios. "Aún quedan por aplicarse dos de las medidas acordadas de mutuo acuerdo entre las partes: un alto el fuego en el Líbano y la liberación de los activos iraníes bloqueados antes del inicio de las negociaciones", puntualizó Qalibaf, alertando además que estos dos puntos "deben resolverse antes de que comiencen las negociaciones".

(Imagen: Europa Press)

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