Trump advierte que segunda oleada militar está lista, pero espera cooperación de Gobierno Venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que no habrá presencia militar estadounidense en Venezuela si la vicepresidenta Delcy Rodríguez “hace lo que queremos”, tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En una entrevista con The New York Post, Trump fue consultado sobre su anuncio de que su país se “haría cargo” de Venezuela y si eso implicaría enviar tropas estadounidenses para gobernar el país. El mandatario respondió que, si hay cooperación desde Caracas, no será necesario desplegar militares.

Sin embargo, Trump subrayó que EE.UU. está preparado para enviar tropas y adelantó que existe una “segunda oleada” mucho más grande que la primera, en caso de que la situación lo requiera. “Ya sabes. Tenemos una segunda oleada que es mucho más grande que la primera”, señaló el presidente estadounidense.

Trump afirmó además que su administración ha dialogado en varias ocasiones con Delcy Rodríguez, quien “comprende” las condiciones planteadas por Washington, sugiriendo que la cooperación de la vicepresidenta es clave para evitar la intervención directa de tropas.

Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez compareció en la televisión pública tras la captura de Maduro, reafirmando que el líder chavista es el “único presidente” de Venezuela y exigiendo la liberación inmediata de Maduro y su esposa, desmarcándose de cualquier posibilidad de cooperación con EE.UU.

