Trump advierte a Noruega tras quedarse sin el Premio Nobel que ya no siente "la obligación de pensar únicamente en la paz"

Tras repetir su deseo de hacerse del control de Groenlandia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ya no se siente obligado a pensar únicamente en la paz tras no haber recibido el Premio Nobel de la Paz.

En un mensaje dirigido al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, Trump culpó al país por no otorgarle el galardón.

"Teniendo en cuenta que su país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras y MÁS, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será lo preponderante (pensar en la paz)", señala el mensaje al que tuvieron acceso medios de comunicación estadounidenses.

"Ahora puedo pensar en lo que es bueno y adecuado para Estados Unidos de América ", añadió el mandatario.

De acuerdo con el líder republicano, " el mundo no será seguro a menos que tengamos el control completo y total de Groenlandia ".

CBS News, el socio de la BBC en Estados Unidos, confirmó el mensaje y su contenido.

Un comité, no un país

Støre informó que había recibido el mensaje el domingo en respuesta a un texto que él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, le habían enviado a Trump.

El líder noruego dijo que habían expresado su oposición a la propuesta de aumentar los aranceles por la disputa sobre Groenlandia y apuntaron a la necesidad de que hubiese una desescalada de la situación.

En ese contexto, propusieron una llamada, el mismo día, en la que los tres participaran.

Støre le hizo ver que un comité independiente, no el gobierno de Noruega otorgaba el Premio Nobel de la Paz.

Trump, quien no ha ocultado su deseo de ganar el galardón que se otorga anualmente, ha insistido cada vez más que Estados Unidos necesita tomar el control de Groenlandia por razones de seguridad nacional.

La isla ártica, poco poblada, pero rica en recursos, está muy bien situada para el funcionamiento de sistemas de alerta temprana, en caso de que se produzcan ataques con misiles.

Y también para el monitoreo de buques en la región.

El presidente estadounidense ha reiterado que quiere que su país compre Groenlandia y no ha descartado usar la fuerza militar contra un miembro de la alianza de seguridad de la OTAN para tomarla.

"Hace cientos de años"

El fin de semana, Trump dijo que impondría, desde febrero, un arancel del 10% a productos de ocho países aliados de la OTAN, si se oponen a su propuesta de adquirir Groenlandia y amenazó con aumentar ese porcentaje a 25% en junio.