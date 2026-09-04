Trump acusa a los "lunáticos de la izquierda radical, tontócratas y comunistas" de querer que EE.UU. "pierda la guerra" con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la oposición demócrata de querer que el país "pierda la guerra" en Irán, antes que su Administración gane el conflicto, cuando se superan los seis meses de guerra y tanto las hostilidades como las negociaciones están en un 'impasse'.

"Los lunáticos de la izquierda radical, los tontócratas y los comunistas preferirían que perdiéramos la guerra en Irán antes que el presidente Donald Trump ganara la guerra para Estados Unidos", aseguró en un mensaje en redes sociales, en el que busca cerrar filas respecto al conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

De este modo, afirmó que los contrarios a su Administración desean una derrota militar en Irán. "En otras palabras, prefieren que perdiéramos a que ganáramos. Se trata de personas muy enfermas", afirmó y agregó en que les ciega lo que ha denominado el "síndrome anti-Trump", publicó el presidente de los Estados Unidos.

IRÁN LES PIDE SALIR DE LA REGIÓN

En tanto, el Ejército de Irán reclamó este viernes a Estados Unidos que "acepte los hechos" derivados del conflicto abierto por su ofensiva conjunta con Israel contra el país asiático y "se retire de la región", reiterando así su exigencia de que las tropas estadounidenses abandonen Medio Oriente.

"Los problemas del Ejército estadounidense en la región y los problemas de la población de este país se deben a los errores de las autoridades estadounidenses al violar los derechos de un país independiente y civilizado", manifestó el portavoz del Ejército, Mohamed Akraminia.

"La solución adecuada para Estados Unidos es aceptar los hechos, asumir las consecuencias y retirarse de la región", afirmó en un mensaje en redes sociales, en el que ha hecho hincapié en que "esto hará que la región sea más segura y acercará al pueblo estadounidense a la prosperidad".

Cabe recordar que Estados Unidos lanzó durante los últimos días varias oleadas de bombardeos contra Irán, que ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, en medio del estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para alcanzar un acuerdo que cierre la guerra abierta el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

(Imagen: AFP)

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