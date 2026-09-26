Ataques ucranianos dejan tres muertos y seis heridos en la región rusa de Bélgorod

Al menos tres personas murieron y seis resultaron heridas en ataques perpetrados por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod, situada en el suroeste del país, cerca de la frontera, según han informado este sábado las autoridades rusas.

El gobernador de la región, Alexander Shuvaev, indicó en un mensaje en redes sociales que las tropas ucranianas atacaron la zona en más de un centenar de ocasiones en este periodo de tiempo y especificó que algunos de estos ataques incluyeron el uso de lanzacohetes y artefactos explosivos lanzados desde drones.

En este sentido, ha indicado que, de los seis heridos, uno se encuentra hospitalizado en estado grave.

El Ministerio de Defensa ruso indicó en un comunicado que las defensas antiaéreas de Rusia han derribado durante la noche de este viernes 645 drones ucranianos sobre varias regiones del país. Estas interceptaciones han tenido lugar en Astracán, Bélgorod, Briansk, Crimea, Kaluga, Krasnodar, Kursk y Moscú, entre otras, así como sobre el mar Negro y el mar de Azov.

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