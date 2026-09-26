Volcamiento de bus deja al menos 8 muertos y 12 heridos en Brasil

Al menos ocho personas han muerto y doce más han resultado heridas en un accidente ocurrido la noche del viernes al sábado en Iraquara, en el estado brasileño de Bahía, según el útlimo balance oficial.

Las víctimas han recibido los primeros auxilios en el lugar del accidente y posteriormente fueron trasladadas a hospitales de la zona. Doce fueron llevadas al Hospital Regional de Seabra y una al Hospital Municipal Américo Chagas de Iraquara, según la cadena G1.

El vehículo circulaba por la carretera BR-122 cubriendo una ruta entre Fortaleza, estado de Ceará, y Palmas, estado de Tocantins, cuando sucedió el siniestro y volcó sobre la calzada.

La Secretaría de Seguridad Pública de Bahía ha anunciado una investigación sobre las circunstancias del accidente con la implicación de la Policía Civil y el Departamento de Policía Técnica.

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