Trump acuerda reunirse con Putin en Budapest para "poner fin" a la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que acordó con su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantener una reunión en la capital de Hungría, Budapest, para "poner fin" a la invasión rusa de Ucrania.

"Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, para ver si podemos poner fin a esta ignominiosa guerra entre Rusia y Ucrania", indicó a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social, después de que ambos mantuvieran una "productiva" y "larga" conversación telefónica.

El mandatario informó que dicho encuentro irá precedido de una reunión de "asesores de alto nivel" que tendrá lugar la semana que viene y que, en el caso estadounidense, estará liderada por el secretario de Estado, Marco Rubio. "Queda por determinar el lugar de la reunión", añadió, en el caso de esta cita.

"Creo que la conversación de hoy ha logrado un gran progreso", sostuvo.

También abordaron el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y el comercio entre Rusia y Estados Unidos "una vez finalizada la guerra de Ucrania". Su llamada tuvi lugar en la víspera de la visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a Washington.

El inquilino de la Casa Blanca dijo que Putin lo felicitó "por el gran logro de la paz en Medio Oriente, algo que, según dijo, se ha soñado durante siglos".

"Creo firmemente que este éxito en Medio Oriente contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania", agregó.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en declaraciones a la prensa que proporcionará "más detalles" sobre lo acordado entre los mandatarios "tan pronto como" pueda.

(Imagen: Andrew Harnik/Getty Images)

