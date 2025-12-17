Tropas extranjeras, dinero ruso confiscado y el apoyo de China: Qué necesita Ucrania para que Putin ponga fin a la guerra

La mayoría de propuestas como esta han sido rechazadas por temor a provocar a Rusia o escalar el conflicto.

Keir Giles, consultor del programa Rusia y Eurasia en el grupo de expertos Chatham House, asegura que estos temores se basan en "tonterías" , porque las tropas occidentales ya están presentes en el terreno y el escudo aéreo podría desplegarse en el oeste de Ucrania, con pocas posibilidades de chocar con aviones rusos.

Los líderes europeos, en su opinión, tienen que "meterse en el conflicto de una manera que realmente marque la diferencia" .

"Lo único que detendrá de manera incuestionable e indiscutible la agresión rusa es la presencia de fuerzas occidentales suficientemente fuertes en los lugares donde Rusia quiera atacar . Además de la demostración de la voluntad y determinación de que se usarán como defensa", dice Giles.

Esta estrategia, por supuesto, conllevaría enormes dificultades políticas, ya que algunos votantes en Europa occidental no estarán dispuestos a arriesgarse a un enfrentamiento con Rusia.

Pocos son los analistas que esperan que Ucrania logre revertir la situación y obtener avances territoriales propios.

Después de haber pasado varias semanas en Ucrania recientemente, no oí ninguna mención de alguna ofensiva de primavera (boreal), solo la necesidad de frenar el avance de Rusia y aumentar el precio que paga en sangre y tesoro.

Algunos diplomáticos occidentales afirman que los generales de Rusia están mintiendo al presidente ruso, que fingen que la situación sobre el terreno es mejor de lo que es, en una estrategia deliberada para exagerar los avances rusos, con el fin de dar a entender que Ucrania está en desventaja y, por lo tanto, debería pedir la paz.

Este año Rusia se ha apoderado solo del 1% del territorio ucraniano con un costo de más de 200.000 muertos y heridos, según Thomas Graham en Foreign Affairs.

Fiona Hill, miembro principal del Centro sobre Estados Unidos y Europa de la Brookings Institution, que trabajó en el consejo de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato, dice que lo más importante que Putin tiene a su favor es que muchas personas creen que Ucrania está perdiendo.

"Todo el mundo habla de Ucrania como la perdedora cuando ahora tiene el ejército más potente de Europa", dice.

"Solo piensa en lo que le han hecho a Rusia. Es notable que hayan aguantado durante tanto tiempo, sobre todo peleando con una mano detrás de la espalda".

Comercio, sanciones y la economía de Rusia

Luego están las sanciones como herramienta de presión.

Ciertamente, la economía de Rusia está sufriendo. La inflación es del 8%, las tasas de interés están al 16%, el crecimiento desacelerado, déficits presupuestarios en aumento, ingresos reales en caída y aumento de los impuestos al consumo.

Un informe de Peace and Conflict Resolution Evidence Platform (Plataforma de Evidencia de Paz y Resolución de Conflictos) sostiene que la economía de guerra de Rusia se está quedando sin tiempo.

"La economía rusa está considerablemente menos capacitada para financiar la guerra que al inicio en 2022", señalan los autores.