Tripulación de Artemis II completa la peligrosa maniobra de reingreso a la Tierra y ameriza en el Pacífico

Luego de un viaje de 10 días en una misión histórica alrededor de la Luna, los cuatro astronautas de la misión Artemis II reingresaron este viernes a la Tierra, luego de un delicada operación en la que reingresaron a la atmósfera a casi 35 veces la velocidad del sonido.

A las 8:07 (hora del este de EE.UU.), la cápsula Orión realizó su amerizaje en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, tal como estaba programado por la NASA.

El retorno se inició con un encendido de propulsores de ocho segundos a las a las 2:53 p.m.. Esta maniobra ajustó milimétricamente la trayectoria de la nave para garantizar un descenso seguro.

Poco después de las 7:30 p.m. el módulo de tripulación se separó del módulo, lo que deja expuesto el escudo térmico del vehículo justo antes de chocar contra la atmósfera terrestre.

"Durante los últimos 10 días, el módulo de servicio cilíndrico ha sido el caballo de batalla de la misión", comentó Pallab Ghosh, corresponsal de Ciencia de la BBC.