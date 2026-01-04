Tribunal Supremo de Venezuela nombra a Delcy Rodríguez como Presidenta interina

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada de la República, tras la “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro, quien fue capturado este sábado por fuerzas militares de Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores.

La resolución fue anunciada por la magistrada Tania D’Amelio, quien instruyó que Rodríguez ejerza todas las atribuciones, deberes y facultades del cargo presidencial, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa integral de la nación.

El fallo se fundamenta en el artículo 335 de la Constitución venezolana, en concordancia con una interpretación sistemática de los artículos 234 y 239, además del artículo 5 de la Ley Orgánica del TSJ. Según el tribunal, la detención de Maduro configura una situación excepcional, atípica y de fuerza mayor, no prevista explícitamente en la Carta Magna.

El Supremo sostuvo que el hecho, calificado como “público y notorio”, ocurrido el 3 de enero de 2026, requiere una respuesta jurídica inmediata que otorgue certeza constitucional y evite un escenario de incertidumbre legal en un momento crítico para el país.

La decisión del TSJ se produce luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que Estados Unidos “se hará cargo” del Gobierno venezolano para facilitar un proceso de transición, declaración que ha intensificado el debate político y jurídico tanto a nivel interno como internacional.

