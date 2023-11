Tribunal Supremo de Rusia prohíbe el movimiento LGBT y lo declara como "una organización extremista"

En la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso, Vitaly Milonov, famoso diputado del partido gobernante y que es conocido por sus posturas homófobas, afirmó que la prohibición de los grupos LGBT "no tiene que ver con las minorías sexuales ni con la vida privada de las personas".

"Se trata más bien de la agenda política proclamada por este movimiento internacional LGBT ", me dijo.

En ese momento, Steve Rosenberg de BBC News Moscú le aclaró que “no existe un movimiento llamado 'Movimiento público internacional LGBT'. ¿Cómo puedes prohibir algo que no existe?".

"Oh, es fácil", respondió Milonov. "Podemos prohibir cualquier actividad de las organizaciones internacionales LGBT aquí en Rusia. Eso está muy bien. No las necesitamos”, dijo asegurando que todavía no había llegado al final de su lucha.