Tribunal Supremo brasileño refuerza medidas contra acusados del plan golpista de 2022

El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó la prisión domiciliaria de diez condenados en la trama golpista que buscaba mantener a Jair Bolsonaro en el poder tras las elecciones de 2022. La medida busca evitar nuevas fugas, luego de que Silvinei Vasques, exdirector de la Policía de Carreteras, intentara escapar del país mientras cumplía arresto domiciliario.

Según Moraes, “el modus operandi de la organización criminal condenada indica la posibilidad de planificar y ejecutar fugas fuera del territorio nacional, como lo hizo Alexandre Ramagem, incluso con la ayuda de terceros”. Estas declaraciones subrayan la preocupación de las autoridades por una estrategia organizada para evadir la justicia.

Entre los condenados que deberán cumplir arresto domiciliario se encuentran siete militares, un delegado de la Policía Federal, el presidente del Instituto Voto Legal, Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, y el exasesor de Asuntos Internacionales de Bolsonaro, Filipe Martins. La medida establece estrictas restricciones: uso obligatorio de tobilleras electrónicas, entrega de pasaportes, prohibición de contacto con otros acusados, no utilizar redes sociales y no portar armas de fuego.

El exdirector de la Policía de Carreteras, Silvinei Vasques, fue detenido en Paraguay tras intentar huir a El Salvador en avión. Vasques estaba cumpliendo arresto domiciliario y rompió la tobillera electrónica, lo que motivó su ingreso inmediato en prisión preventiva, reforzando la preocupación sobre la eficacia de las medidas cautelares previas.

La orden del Tribunal Supremo llega en un contexto de reiterados incumplimientos y actos de evasión por parte de los acusados, incluyendo el propio Bolsonaro, acusado de intentar romper su tobillera electrónica. Las autoridades brasileñas buscan con estas medidas garantizar que los condenados permanezcan bajo control judicial mientras se desarrollan los procesos penales correspondientes.

