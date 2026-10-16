Tribunal Superior Electoral de Brasil ordena a Meta dar un trato igualitario a las campañas de Lula y Bolsonaro

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ordenó a Meta, empresa matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, garantizar un tratamiento igualitario a las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el próximo 25 de octubre.

La decisión de la justicia electoral se produjo tras una denuncia presentada por la coalición de Lula, que acusó a la compañía tecnológica de perjudicar la distribución y la creación de sus publicaciones.

Según el Partido de los Trabajadores (PT), la herramienta de inteligencia artificial "Meta AI" se negaba a generar material de campaña para el mandatario, mientras que sí respondía a solicitudes similares relacionadas con el candidato ultraderechista.

En su resolución, el TSE otorgó a Meta un plazo de 24 horas para aplicar los mismos criterios a ambas candidaturas y explicar los parámetros utilizados. No obstante, el organismo aclaró que, por el momento, no existen pruebas concluyentes de una manipulación intencionada.

La medida judicial, que estará vigente hasta el término de la segunda vuelta, el próximo 25 de octubre, prohíbe explícitamente a Meta reducir de manera desigual la distribución de contenidos políticos, restringir búsquedas o retirar publicaciones de sus sistemas de recomendación.

Este enfrentamiento judicial se produce en medio de la ofensiva del equipo de Lula contra las plataformas digitales. En su demanda, la campaña oficialista también denunció que se le impidió promocionar contenidos en el perfil oficial de Instagram del presidente entre el 9 y el 10 de octubre. Aunque Meta atribuyó el incidente a una "falla global", el TSE exigió a la empresa que acredite dicho error y restituya el alcance contratado antes del 21 de octubre.

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