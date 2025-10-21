Tribunal Superior de Bogotá absuelve al expresidente Uribe de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal en segunda instancia.

La defensa del político, de 73 años, había apelado la decisión de un juzgado de Bogotá en que la jueza Sandra Heredia lo sentenció a 12 años de prisión domiciliaria inmediata a comienzos de agosto, siendo el primer jefe de Estado colombiano en ser condenado penalmente.

El pasado 19 de agosto, el tribunal que ahora absuelve al mandatario ordenó su libertad, resolviendo "amparar el derecho fundamental a la libertad individual" mientras deliberaba su decisión.

En la lectura del fallo de este martes participaron los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo. Merchán mencionó errores de metodología y sesgos en la primera sentencia.