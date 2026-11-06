Tribunal frena el monumental Arco del Triunfo de Donald Trump en Washington a menos de una hora de su aprobación

Un tribunal de Estados Unidos bloqueó la construcción del monumental Arco del Triunfo impulsado por el presidente Donald Trump para Washington, un proyecto que contemplaba, entre otras instalaciones, una base para drones militares, francotiradores y munición.

La medida, adoptada por la jueza Tanya Chutkan, se produjo menos de una hora después de que el proyecto recibiera su aprobación definitiva, pese a la fuerte oposición ciudadana y las preocupaciones manifestadas por distintos sectores, según consignó la cadena de televisión CNN.

La Comisión Nacional de Planificación de la Capital, una de las dos agencias federales encargadas de supervisar los cambios arquitectónicos y de diseño en Washington, dio luz verde a la construcción del monumento durante una reunión celebrada el jueves. La decisión se tomó luego de que más de 120 ciudadanos, muchos de ellos veteranos, hicieran fila para solicitar que la iniciativa fuera detenida.

Tras más de ocho horas de testimonios públicos, la comisión aprobó el proyecto por ocho votos a favor y cuatro en contra, alrededor de las 22:29 horas (local). Sin embargo, menos de una hora después, la jueza federal, nombrada por el expresidente Barack Obama, resolvió prohibir "iniciar, realizar o llevar a cabo cualquier actividad relacionada con la construcción cerca del lugar propuesto".

Además, la magistrada emitió un memorando en el que detalló algunos de los fundamentos de su decisión, entre ellos las posibles repercusiones económicas del proyecto y los efectos que podría generar en el tránsito. Esto, mientras la Administración Trump sostenía que las obras podrían comenzar prácticamente de inmediato tras la votación definitiva.

El mandatario estadounidense ha asegurado que la idea de construir este arco del triunfo se remonta a la época de la Guerra Civil y precisó que el monumento estaría ubicado junto al Puente Memorial de Arlington.

La estructura proyectada contempla un arco de 76 metros de altura, coronado por grandes estatuas doradas de un ángel y águilas, con el objetivo de conmemorar el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Por otra parte, expertos en aviación han manifestado su preocupación por los eventuales riesgos para la seguridad debido a la cercanía del monumento con el Aeropuerto Nacional Reagan de Washington. Asimismo, advirtieron que su construcción reduciría la visibilidad entre el Monumento a Lincoln, uno de los principales símbolos de la capital estadounidense, y el Cementerio Nacional de Arlington, considerado el principal cementerio militar del país.

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