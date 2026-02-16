Tres personas murieron durante tiroteo en un partido de hockey juvenil en Rhode Island: sospechoso se quitó la vida

Tres personas murieron, inluido el sospechoso, durante un tiroteo en un partido de hockey juvenil, en Pawtucket, en el estado Rhode Island en Estados Unidos.

Otras tres víctimas están hospitalizadas en estado crítico, señaló la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves.

"Al parecer se trató de un evento dirigido, que podría ser una disputa familiar", dijo la uniformada, quien no dio a conocer detalles sobre el sospechoso ni las edades de los fallecidos, aunque destacó que aparentemente las dos víctimas eran adultas.

La cadena FOX News indicó que el sospechoso se quitó la vida en el recinto conocido como Dennis M. Lynch Arena.

“Estamos monitoreando activamente el tiroteo en el Dennis M. Lynch Arena en Pawtucket. Acabo de hablar con el alcalde Grebien, así como con la policía, quienes están trabajando con las fuerzas del orden locales. Estoy orando por Pawtucket y por todos los involucrados”, dio a conocer el gobernador Dan McKee.

Por su parte, el superintendente Don Cowart declaró que los estudiantes “han sido localizados y están a salvo”.

“Un oficial del Coventry Police Department está en el lugar y permanece con nuestros estudiantes. El personal también está con el equipo y continuamos monitoreando la situación mientras se coordinan los planes de reunificación”, complementó.

(Imagen: Mark Stockwell (AP))

PURANOTICIA