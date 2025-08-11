Tras una larga agonía, muere Miguel Uribe: Senador y precandidato presidencial colombiano sufrió un atentado el 7 de junio

La Alcaldía de Bogotá informó la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe, de 39 años, quien fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón.

"La Alcaldía Mayor de Bogotá lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay", señaló en redes sociales luego que la Fundación Santa Fe, centro en el que permanecía internado, informara que debido a una hemorragia se encontraba en un estado crítico.

El intento de asesinato se produjo el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá, durante un acto de campaña. Uribe salió gravemente tras sufrir dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. Desde entonces estaba hospitalizado.

La Fiscalía de Colombia confirmó que al menos 10 personas estuvieron involucradas en la preparación y ejecución del atentado contra Uribe. Varias han sido detenidas por el caso, entre ellas el presunto autor intelectual del intento de asesinato, Elder José Arteaga Hernández, alias «El Costeño», y el adolescente (15) que perpetró el crimen.

