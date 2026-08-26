Tragedia en Nepal: fuerte crecida del río Bhotekoshi deja al menos 22 muertos y cerca de 400 turistas desaparecidos

Las autoridades de Nepal confirmaron las primeras víctimas fatales a causa de las inundaciones provocadas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi, en el distrito montañoso de Rasuwa, en el centro del país. Al momento, se contabilizan 22 personas fallecidas y cerca de 400 turistas permanecen desaparecidos.

A lo largo del cauce del río, decenas de asentamientos e infraestructuras resultaron gravemente afectados por el agua. La emergencia también provocó importantes daños en China, al otro lado de la zona fronteriza, especialmente en el paso de Gyirong.

En medio de las labores de emergencia, el Ejército de Nepal informó que 88 personas han podido ser rescatadas con vida.

Numerosos efectivos han sido movilizados para participar en las labores de búsqueda y rescate, pese a las graves dificultades para acceder a las zonas afectadas. Para apoyar estas tareas, las autoridades cuentan con 14 helicópteros y personal de las fuerzas de seguridad, según informó el diario The Kathmandu Post.

Entre los lugares que han sufrido mayores daños se encuentran mercados y puestos de seguridad de la zona. Asimismo, se estima que 32 efectivos se encuentran desaparecidos cerca de la frontera con China y permanecen, hasta ahora, en paradero desconocido.

POSIBLE DESLIZAMIENTO DE TIERRA

Las autoridades todavía no han confirmado oficialmente la causa de las inundaciones. Sin embargo, varios altos cargos apuntan a la posibilidad de que un deslizamiento de tierra haya bloqueado el cauce de un río en el Tíbet, provocando posteriormente el desbordamiento del Bhotekoshi.

Ante el riesgo de nuevas crecidas, las autoridades instaron a los residentes de las zonas cercanas al río Trishuli a mantenerse alejados del cauce y trasladarse hacia lugares seguros.

CERCA DE 400 TURISTAS DESAPARECIDOS

La emergencia también mantiene en alerta a las autoridades debido a la desaparición de cerca de 400 turistas que se dirigían al monte Kailash, en el Tíbet.

Un alto cargo de la Junta de Turismo de Nepal informó a medios locales que 384 turistas se encuentran con los que se ha perdido el contacto, debido a las dificultades de comunicación generadas por las inundaciones.

Del total, al menos 93 son ciudadanos nepalíes y 291 son extranjeros. Las primeras informaciones indican que entre los extranjeros se encuentran 105 indios, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, un australiano y un neerlandés. Las nacionalidades del resto de los desaparecidos aún no han sido precisadas.

En este contexto, las autoridades hicieron un llamado a los turistas a mantener la calma, mantenerse informados y seguir en todo momento las instrucciones oficiales de seguridad entregadas por las autoridades pertinentes, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

PURANOTICIA