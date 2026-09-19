Primera ministra danesa viajará a Estados Unidos para firmar acuerdo sobre Groenlandia

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, viajará a Nueva York para firmar el acuerdo alcanzado con Estados Unidos sobre la seguridad de Groenlandia, según ha revelado el ministro de Industria y Comercio danés, Martin Lidegaard.

"No puedo dar más detalles sobre el contenido concreto del acuerdo. Está previsto que lo firme la primera ministra en Nueva York la próxima semana, junto con Groenlandia y Estados Unidos", ha afirmado Lidegaard en declaraciones recogidas por el diario danés 'Berlingske'.

Está previsto que el acuerdo se firme aprovechando la celebración de la sesión anual de la Asamblea General de la ONU en su sede de Nueva York.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo por el que su país obtendrá "el control permanente" de la seguridad de la isla y podrá desplegar tropas en la región.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha confirmado el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para garantizar la "seguridad compartida" sobre Groenlandia. Frederiksen destaca que el texto "reconoce la soberanía y la integridad territorial" de su país, además del "derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".

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