Tragedia en India: al menos 23 muertos por incendio en discoteca de Arpora

Al menos 23 personas murieron este domingo en el estado indio de Goa tras un devastador incendio que arrasó una discoteca en la localidad de Arpora. Las víctimas fallecieron por quemaduras y asfixia, mientras las autoridades continúan investigando las causas del siniestro, que por ahora permanecen desconocidas.

El ministro principal de Goa, Pramod Sawant, lamentó profundamente lo ocurrido. “Hoy es un día muy doloroso para todos en Goa. Un grave incendio en Arpora se cobró la vida de 23 personas. Mis más sinceras condolencias a las familias en duelo”, expresó. Tras visitar el lugar, Sawant ordenó una investigación exhaustiva para esclarecer el origen del fuego y determinar si el recinto cumplía con las normas de seguridad contra incendios y las normas de construcción vigentes. “Los responsables se enfrentarán a las medidas más rigurosas que establece la ley; cualquier negligencia será sancionada con firmeza”, afirmó.

Entre las víctimas hay tres mujeres y veinte hombres. Según el diputado del Partido Popular Indio (BJP), Michael Lobo, algunos fallecidos eran turistas, aunque la mayoría correspondía a trabajadores locales que se encontraban en el sótano del restaurante donde se habría originado la explosión previa al incendio. Lobo calificó el siniestro como “muy preocupante” y llamó a realizar una revisión integral de seguridad en todos los clubes nocturnos de Goa, un destino conocido históricamente por su tranquilidad y alta afluencia turística.

La policía informó que ya recuperó todos los cuerpos y que las investigaciones continúan para establecer con claridad el punto de inicio y la causa del fuego. La tragedia ha generado conmoción en la región y ha abierto un debate urgente sobre los estándares de seguridad en uno de los principales enclaves turísticos de India.

