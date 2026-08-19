Tragedia en el sur de Brasil: choque frontal entre minibús y camión deja al menos 23 muertos en Paraná

Al menos 23 personas murieron, entre ellas dos menores de edad, y otras cinco resultaron heridas este miércoles tras una colisión frontal entre un minibús y un camión registrada a la altura de Ipiranga, en el estado de Paraná, en el sur de Brasil.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el camión habría invadido el carril contrario, provocando el impacto frontal con el minibús. Así lo informó la Policía Federal de Carreteras.

"Las pruebas preliminares sugieren que el camión invadió el carril contrario, chocando de frente con el minibús. Las circunstancias se están analizando mediante una investigación en el lugar del accidente", ha declarado la Policía Federal de Carreteras.

Según información preliminar entregada por las autoridades, tres personas fueron rescatadas en estado grave y otras dos presentaron heridas de carácter moderado. La mayoría de las víctimas viajaba en el minibús, perteneciente al Departamento de Salud del Ayuntamiento de Imbituva, localidad ubicada al oeste de Curitiba, capital del estado de Paraná.

El accidente ocurrió cerca de las 3:30 horas (hora local), en el kilómetro 209 de la carretera, lo que obligó a las autoridades a cerrar completamente el tramo, que cuenta con una sola pista, durante aproximadamente siete horas.

La información fue recogida por el diario O Globo, mientras los equipos de emergencia y las autoridades continúan trabajando en el lugar para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.

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