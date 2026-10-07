Marco Rubio niega que EE.UU. esté obstaculizando el retorno de María Corina Machado a Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó que Washington esté reclamando a otros países que impidan el regreso a Venezuela de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, que salió de territorio venezolano hace cerca de un año para acudir a Oslo a recibir el citado galardón, si bien no llegó a tiempo para la ceremonia.

"No hemos pedido a nadie que impida la entrada de nadie en lugar del mundo", dijo en respuesta a una pregunta en rueda de prensa en Atenas, en la que cuestionó la veracidad de las informaciones publicadas por medios estadounidenses acerca de esta presunta petición por parte de Estados Unidos.

"¿Si está en los diarios es cierto? Puedo enseñarte muchos artículos que están en los periódicos que no son ciertos", recalcó durante su respuesta. "Ustedes consiguen que alguien les diga algo y luego informan sobre ello, así que es un hecho y luego me preguntan sobre ello como si fuera una verdad", añadió.

Así, reiteró que "no sabe de qué están hablando". "Honestamente, no lo sé. El hecho de que ustedes publiquen algo no significa que sea cierto", sostuvo Rubio, agregando que "la premisa de la pregunta (sobre las presuntas peticiones para impedir el retorno de Machado a Venezuela) no es cierta".

Las palabras de la autoridad llegan días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que Machado es "una mujer excelente" y recordara que le entregó su Premio Nobel de la Paz durante un encuentro en la Casa Blanca. "Sabía que me lo había ganado", dijo, al tiempo que destacó que el proceso de transición "va a salir bien".

La semana pasada, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, tildó de "show" las denuncias sobre supuestos obstáculos para la vuelta de Machado y la instó a regresar si quiere hacerlo: "Que se venga". "Venga a rendirle cuentas a su gente", destacó durante su programa, 'Con el mazo dando'.

El equipo de la opositora aseguró hace dos semanas que Machado habría intentado de forma infructuosa volver desde Panamá a Venezuela en tres ocasiones el 21 de septiembre, coincidiendo con el desplazamiento de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, a Estados Unidos para participar en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas y reunirse con Trump.

(Imagen: Official White House / Molly Riley)

PURANOTICIA