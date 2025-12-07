Tragedia en el Mediterráneo: 17 migrantes fallecen en embarcación a la deriva

Los guardacostas griegos encontraron este sábado los cuerpos sin vida de 17 migrantes en un bote de goma que derivaba semihundido cerca de las costas de Creta, en medio de un fuerte temporal que azota la zona desde hace varios días. Dos personas sobrevivieron a la travesía y relataron que las adversas condiciones climáticas fueron determinantes en el naufragio.

La radiotelevisión estatal ERT informó que la embarcación fue avistada por un buque mercante de bandera turca a unas 26 millas de la costa cretense. Al llegar al lugar, los guardacostas encontraron el bote completamente desgobernado, con los cuerpos en su interior y sin señales de comida ni agua a bordo.

Según el testimonio de los dos supervivientes —cuyas vidas no corren peligro—, el grupo enfrentó vientos de hasta 90 kilómetros por hora, consistentes con el temporal que desde hace días golpea el sur del Egeo. La combinación de oleaje, falta de suministros y la precariedad de la embarcación habría dificultado cualquier intento de maniobra o rescate previo.

Mientras se espera que la investigación determine el punto de origen del bote, las autoridades recuerdan que Creta suele ser el destino final de quienes emprenden el peligroso trayecto desde Tobruk, en Libia, una de las rutas migratorias más arriesgadas del Mediterráneo.

La tragedia vuelve a poner en evidencia las condiciones extremas a las que se exponen miles de migrantes cada año en su intento por alcanzar Europa.

