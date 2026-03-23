Tragedia en Colombia: Avión de la Fuerza Aérea se estrella con más de 100 personas a bordo en el sur del país

Un avión de la Fuerza Aérea Colombiana con al menos 100 personas a bordo se estrelló este lunes en Puerto Leguízamo , departamento de Putumayo, en el sur del país y cerca de la frontera con Perú.

Según las primeras informaciones, la aeronave se estrelló al momento de despegar . Con base en fuentes militares, la agencia AFP reporta alrededor de 100 pasajeros en el momento del accidente.

El diario El Tiempo habla de que al menos 120 militares estaban a bordo .

Una publicación en X de la Fuerza Aeroespacial de Colombia informó que militares se encuentran desplegados en el lugar atendiendo la emergencia.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, sin confirmar el número de víctimas, indicó que "con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública".

Agregó que "aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro".

Sin embargo, el gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, confirmó a Caracol Televisión que la aeronave transportaba a más de cien personas.



La misma autoridad precisó también que algunos soldados fueron rescatados con vida de entre los restos del avión, que se incendió al caer a tierra.

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(Video: @ColombiaOscura - Imagen: )

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