Gobierno de EE.UU. inicia investigación penal contra la escritora que acusó a Trump de abuso sexual

En esa publicación, negó la afirmación de Carroll de que él la agredió a mediados de la década de 1990 en el probador de una tienda de grandes almacenes de Nueva York.

En una segunda demanda en 2024, Trump fue nuevamente declarado responsable de difamación en relación con los comentarios que hizo sobre Carroll en 2019 , en los que la acusaba de inventarse las acusaciones contra él para vender un libro.

Trump ha recurrido a la Corte Suprema de EE.UU. para que revoque la primera sentencia, por la que se le condenó a pagar US$5 millones a Carroll .

También ha prometido hacer lo mismo con el otro caso, en el que se falló que Carroll debía ser compensada con US$83 millones .

El nuevo caso penal investiga si Carroll mintió cuando afirmó en una declaración jurada de 2022 que no recibió financiación externa para su demanda civil contra Trump, según informó una fuente a la CBS.

En los documentos judiciales presentados inicialmente por los abogados de Trump en 2023 se reveló que el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, había ayudado a sufragar parte de los honorarios y gastos legales de Carroll.

La cuestión se planteó durante la apelación del caso, pero el tribunal consideró que Carroll había "declarado de forma plausible" en su testimonio "que había olvidado la limitada financiación externa obtenida por su abogado".

La "prueba adicional... demostró que la señora Carroll simplemente no estaba involucrada en la cuestión de quién financiaba o no sus gastos procesales", continuó el Tribunal de Apelación del Segundo Distrito de EE.UU. en una sentencia de 2024.

La nueva investigación está siendo dirigida por la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois, según informó una fuente a la CBS.

La CNN, que fue la primera en dar la noticia, informó de que, aunque la declaración de Carroll tuvo lugar en Nueva York, una de las personas que ayudó a sufragar parte de los honorarios legales de Carroll, Hoffman, tiene una organización sin ánimo de lucro con sede en Chicago.