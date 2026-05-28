Protestas en Bolivia: Qué poder tiene aún Evo Morales y qué se sabe sobre su paradero

A sus 66 años, Morales parece apelar de nuevo a la movilización callejera y los bloqueos de carreteras que hace más de tres décadas le sirvieron de palanca política como líder cocalero, señalan expertos.

"Tiene el poder de la calle", dice el analista político boliviano Carlos Toranzo a BBC Mundo. "En Bolivia tiende a ser más fuerte la denominada política en las calles que la fuerza de las instituciones. Por eso llegó Evo Morales al poder, por vía de las movilizaciones sociales".

Sin embargo, afirma que las cosas han cambiado desde la primera vez que Morales fue electo presidente con un mensaje de inclusión social, lucha contra la corrupción y respeto a la Madre Tierra o Pachamama.

"La imagen de la movilización social sigue siendo la misma, nada más que ahora se movilizan en torno a prebendas, a no perder privilegios, y el capitán visible es Evo Morales. Pero no es el único", sostiene Toranzo.

Durante los casi 14 años seguidos en que Morales fue presidente (con dos reelecciones en el medio), Bolivia tuvo altas tasas de crecimiento económico, redujo más de la mitad la pobreza extrema y avanzó en áreas como salud o educación, tras nacionalizar los hidrocarburos y beneficiarse de un boom de precios de las materias primas.

Pero sus críticos lo acusaban de concentrar cada vez más poder, favorecer a sectores afines, tolerar la corrupción y poner en riesgo el medioambiente, al explotar el petróleo y gas o impulsar una carretera en una reserva ecológica.

Su mandato acabó de forma abrupta en 2019, cuando intentó ser reelecto por tercera vez avalado por un tribunal, pese a que la Constitución lo impedía y la ciudadanía había rechazado esa posibilidad en un referéndum.