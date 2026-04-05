Tragedia climática en Asia: Inundaciones dejan 144 muertos en Afganistán y Pakistán

Un saldo de al menos 144 víctimas fatales es el resultado de las devastadoras inundaciones y lluvias torrenciales que han golpeado a Afganistán y Pakistán en las últimas jornadas, de acuerdo con el balance más reciente entregado este domingo por los organismos de emergencia de ambas naciones.

En territorio afgano, la Autoridad Nacional de Desastres —bajo administración talibán— confirmó el fallecimiento de 99 personas y 104 heridos. El organismo advirtió que las intensas precipitaciones no han cesado, por lo que existe una alta probabilidad de que la cifra de fallecidos continúe aumentando en las próximas horas.

Desde el pasado 26 de marzo, el fenómeno climático ha provocado la destrucción de más de 3.600 casas y ha devastado una superficie superior a las 2.300 hectáreas de terrenos agrícolas, según el reporte oficial de Afganistán. Esta situación ha dejado a miles de familias sin hogar y privadas de servicios básicos fundamentales.

La conectividad se ha visto seriamente interrumpida con 337 kilómetros de rutas gravemente dañadas, factor que ha dificultado las maniobras de los servicios de emergencia y el traslado de ayuda humanitaria hacia las zonas críticas. Solo en las últimas 24 horas, se registraron once fallecidos adicionales y el mismo número de lesionados en un amplio espectro geográfico que abarca las provincias de Kabul, Paruán, Daikundi, Kapisa, Paktia, Paktika, Maidan Wardak, Ghazni, Zabul, Uruzgán, Kandahar, Herat, Badghis, Ghor, Nimroz, Samangan, Tajar, Badajshán, Nangarhar, Laghman y Kunar. En total, 20 de las 34 provincias del país presentan afectaciones.

A este complejo escenario se suma el sismo ocurrido el viernes, que dejó un saldo de nueve víctimas fatales, agravando la crisis humanitaria que ya enfrentaba la población civil. Por su parte, en Pakistán, la provincia de Jáiber Pajtunjua —fronteriza con Afganistán— ha sido la más golpeada con 45 muertos y 105 heridos debido al temporal. Los informes indican que los colapsos de techos y muros han sido los principales causantes de los decesos.

La Autoridad Provincial de Gestión de Desastres de Pakistán detalló que la mayoría de los fallecidos, específicamente 23 personas, son menores de edad, a los que se suman 17 hombres y cinco mujeres. En cuanto a la infraestructura habitacional, se reportan 442 viviendas con daños, de las cuales 60 terminaron completamente destruidas. Ante el pronóstico de nuevas lluvias entre el 6 y el 9 de abril, las autoridades paquistaníes han instado a la ciudadanía a evitar traslados que no sean estrictamente necesarios.

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