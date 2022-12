"Todos los que conozco están con fiebre": El alarmante aumento de casos de Covid en China

Solidaridad entre ciudadanos

Por ejemplo, hay innumerables videos en Weibo con gente que empaqueta medicamentos para el dolor que no necesitan y los entregan a las personas que sí .

El sitio web de noticias The Paper, por ejemplo, ha destacado la llamada de un hombre a un operador del gobierno en Chengdu, cuya garganta está ronca y tose al teléfono. "No te preocupes, no hay problema", le dice antes de colgar. "Por favor, cuídate".