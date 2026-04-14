Tiroteo en instituto de Turquía: Exalumno hirió al menos a 16 personas y luego se suicidó

Las autoridades de la localidad turca de Sanliurfa, en el sur del país, informaron este martes que al menos 16 personas resultaron heridas, entre ellas profesores y alumnos, en un tiroteo registrado en un instituto del distrito de Siverek.

El gobernador de Sanliurfa, Hasan Sildak, indicó que el ataque fue perpetrado por un antiguo alumno de 19 años que irrumpió en el centro y abrió fuego contra los presentes antes de quitarse la vida a medida que los agentes de las fuerzas de seguridad entraban en el inmueble.

A raíz de la gravedad de los hechos, ya se instruyó el inicio de una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido. En cuanto al estado de salud de los afectados, el representante gubernamental precisó que 12 de los 16 lesionados continúan recibiendo tratamiento médico.

Al respecto, Sildak puntualizó: "Dieciséis personas resultaron heridas como consecuencia del tiroteo. De ellas, cuatro son profesores, diez son estudiantes, una es un agente de policía y otra es la encargada del comedor".

En una entrevista concedida a la cadena de televisión TRT, el gobernador entregó un balance más alentador sobre la magnitud de la tragedia. "Afortunadamente, no ha habido que lamentar víctimas mortales. Cuatro de los heridos se encuentran en estado moderado y han sido trasladados a hospitales situados en el centro de la ciudad", aseguró la autoridad, quien además aprovechó la instancia para enviar un mensaje a los afectados: "Les deseo a todos una pronta recuperación".

Sobre los antecedentes del atacante, se reveló que formó parte del alumnado de dicha institución hasta cursar 3º de la ESO, momento en el cual decidió matricularse en otro instituto. Para describir los últimos instantes del tirador, Sildak relató: "El individuo, nacido en 2007, fue acorralado dentro del edificio por las fuerzas de seguridad durante el tiroteo. Al darse cuenta de que iba a ser detenido, se quitó la vida con un arma de fuego".

(Imagen: Mevlut Bayraktar/IHA/AP Photo/Picture Alliance)

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