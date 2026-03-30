Tiroteo en colegio de Argentina: alumno de 15 años mata a menor y deja dos heridos en pleno acto escolar

Una jornada escolar que comenzaba con normalidad terminó en tragedia este lunes en la provincia de Santa Fe, al noreste de Argentina. Durante el acto de izamiento de la bandera en el colegio Mariano Moreno, un joven de 15 años protagonizó un tiroteo que cobró la vida de un menor de 13 años y dejó a otros dos estudiantes con lesiones.

Según detalló Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno del municipio de San Cristóbal, el agresor ocultaba el arma de fuego al interior de la funda de una guitarra. Al ingresar al sector del patio del establecimiento, justo al inicio de las actividades lectivas, el adolescente efectuó un total de cinco disparos contra los presentes.

Tras el ataque, un trabajador de la institución logró intervenir rápidamente para reducir e inmovilizar al atacante hasta que arribó el personal policial al lugar. Respecto a los heridos, se informó que uno de ellos debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones en el rostro y el cuello.

Pese a la violencia del hecho, desde el cuerpo docente manifestaron sorpresa por el perfil previo del joven involucrado. Muñoz indicó que el personal del centro destacó que el asaltante "era buen alumno y mostraba buena conducta". Ante la emergencia, la policía procedió a acordonar el recinto, mientras que las autoridades determinaron la suspensión de las clases por toda la semana y el retorno inmediato de los alumnos a sus hogares.

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