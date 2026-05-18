Al menos cinco muertos en un atentado a una mezquita en la ciudad estadounidense de San Diego

Al menos cinco personas murieron este lunes en un tiroteo ocurrido en la zona de la mezquita del Centro Islámico de Mira Mesa, a las afueras de la ciudad de San Diego, en California, Estados Unidos.

El jefe de la Policía de San Diego, Scott Wahl, confirmó los fallecidos después que dos tiradores abireran fuego frente al templo musulmán. Dos de los fallecidos serían los propios atacantes, que aparecieron muertos en un vehículo cerca del lugar de los hechos.

Se trata de dos individuos de 17 y 19 años de edad, según informó el agente del FBI Mark Remily, mientras que las víctimas eran todas adultas, uno de ellos guardia de seguridad.

La Policía de San Diego indicó de que recibió el primer aviso a las 11:40 horas -las 20.00 horas en la España peninsular- por un tiroteo en el 7050 de la avenida Eckstrom. Poco después dio cuenta de que el tirador "ha sido neutralizado".

"Tenemos importantes medios en el lugar ahora mismo", sostuvo la Policía en un mensaje publicado en redes sociales. Además, medios locales informaron de cortes de calles en la zona.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, confirmó el incidente con un "tirador activo". "Sigo recibiendo información de las fuerzas de seguridad. El personal de emergencia está ya en el lugar y trabaja activamente para proteger a la comunidad", explicó.

También el gobernador de California, Gavin Newsom, dio cuenta del incidente a través de un comunicado de su oficina que destaca que el gobernador está siendo puntualmente informado de la situación. Además, destacó la labor de los servicios de emergencia y pidió seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

(Imagen: Gregory Bull)

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