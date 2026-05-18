La preocupación de los propietarios de hoteles en EE.UU. ante la poca cantidad de reservas antes del inicio del Mundial

La Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA), que representa a decenas de miles de clientes —desde las principales cadenas hoteleras hasta negocios independientes—, ha constatado que ocho de cada diez hoteles en las ciudades anfitrionas están experimentando una demanda inferior a la prevista , advirtiendo que el torneo no se ha traducido en un volumen sólido de reservas.

En una encuesta realizada por la AHLA, muchos describieron el torneo como un "acontecimiento irrelevante" , mientras que la mayoría dijo que el ritmo de reservas se sitúa por debajo de los niveles habituales en un verano típico.

Rosanna Maietta, presidenta y directora ejecutiva de la AHLA, le comentó a la BBC que la guerra en Irán era, en parte, responsable de esta situación .

No obstante, señaló que algunos aficionados podrían estar esperando a tener la certeza de dónde jugará su equipo antes de reservar su alojamiento .

Por el contrario, la plataforma Airbnb dice que la Copa del Mundo se perfila como "el mayor evento de alojamiento" de su historia.

"ES UN ESCÁNDALO"

Hamish Husband, de la Asociación de Clubes de la Tartan Army, gastará hasta US$13.000 en viajar a EE.UU. para seguir la trayectoria de Escocia en el torneo.

Él y su hermano se van a hospedar en hoteles durante todo el torneo y la factura final va a depender de hasta dónde llegue la selección escocesa.

Dijo que esta participación inusual de Escocia en la Copa del Mundo ha hecho que muchos aficionados viajen, a pesar de las preocupaciones por los costos; la principal de ellas es "el precio desorbitado de las entradas que la FIFA le ha impuesto a los seguidores".

"Ya no existe la equidad en el fútbol, ​​pero pagar US$1.000 por las entradas para el partido entre Escocia y Haití es un escándalo", le dijo a la BBC.

Husband dijo que, en México, los habitantes con salarios promedio no están pudiendo acceder a entradas para ver los partidos, y elogió los esfuerzos de Canadá para frenar los precios desorbitados de la reventa de entradas.

La Tartan Army —como se conoce a los aficionados escoceses que viajan con su equipo— se convirtió en uno de los grandes atractivos del torneo de la UEFA Euro 2024 en Alemania, ganándose el cariño de los lugareños al recorrer cantando y bailando los trayectos a los estadios.