"Tienes dos horas": El dentista palestino al que la inteligencia israelí contactó para avisarle de uno de los bombardeos a Gaza

El amanecer llegó. Una publicación en el grupo de Facebook de la comunidad a las 08:53 hora local decía: "Los bombardeos continúan hasta este momento".

"Incluso para las personas cuyas casas seguían en pie, no quedan servicios... Los sistemas de alcantarillado están dañados, no hay panadería, no hay supermercado, no hay agua, no hay electricidad", dice Mahmoud.

El edificio de Mahmoud no fue destruido, aunque sufrió graves daños. El barrio donde construyó su consultorio dental durante 15 años y que se convirtió en un pilar de la comunidad desapareció. No queda nada suyo en Al-Zahra.

Ha llevado a su familia a otra región de Gaza, donde se encuentra en la casa de un amigo que está abarrotada de personas.

"No pienso en mi clínica ni en mi casa, solo rezo para sobrevivir y mantenerme con vida", dice.

"Las cosas materiales no son nada, podrías morir en cualquier segundo en este momento. No pensamos en nada más".

Se sabe que Israel advirtió a los gazatíes llamándolos, enviándoles mensajes de texto y arrojando panfletos antes de bombardear. Sin embargo, en algunos casos, los civiles afirman que no han recibido advertencias con anticipación.

Las IDF le dijeron a la BBC que como parte de su "misión para desmantelar la organización terrorista de Hamás, han estado atacando objetivos militares en toda la Franja de Gaza".

Según afirmaron, los ataques a objetivos militares se realizan de acuerdo a "las disposiciones relevantes del derecho internacional, incluyendo la adopción de precauciones factibles para mitigar las bajas civiles".

"Hamás continúa atacando a Israel desde toda la Franja de Gaza. Hamás se ha infiltrado en la infraestructura civil y opera en toda la Franja de Gaza. IDF está determinado a poner fin a estos ataques y, por lo tanto, golpearemos a Hamás donde sea necesario".

El ministerio de salud de Gaza, dirigido por Hamás, afirma que más de 10.000 personas han muerto por los ataques de Israel desde el inicio de la guerra, y más de un tercio de ellas son niños.

Los ataques aéreos de represalia de Israel en Gaza siguieron a la incursión de milicianos de Hamás en Israel el 7 de octubre, donde mataron a 1.400 personas, incluyendo muchas mujeres y niños, y tomaron a cientos de personas como rehenes.

Gracias a los esfuerzos de Mahmoud, se cree que ninguno de sus vecinos murió ese día. Pero su relato revela el pánico y la angustia de una comunidad palestina que observaba cómo sus hogares y todo lo que amaban eran destruidos a su alrededor.