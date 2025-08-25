Una veintena de fallecidos dejan nuevos bombardeos de Israel contra hospital en Gaza

Al menos 20 personas perdieron la vida, entre ellos cuatro periodistas, por un doble bombardeo sobre el hospital Nasser, situado en Jan Yunis y considerado el principal centro médico del sur de la Franja de Gaza, según informaron autoridades locales.

El Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado a Hamás, informó que un primer ataque impactó sobre el cuarto piso del complejo. Posteriormente, coincidiendo con la llegada de las ambulancias, se habría registrado el segundo impacto.

Los hechos dejaron al menos 20 personas fallecidas, entre las que figuran cuatro periodistas y fotoperiodistas vinculados a medios internacionales, como la agencia Reuters y la cadena Al Yazira, entre otros.

Unos 62.700 palestinos han muerto en la Franja de Gaza como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023. El Gobierno de Benjamin Netanyahu acordó intensificar estas operaciones para, entre otros objetivos, hacerse con el control de la ciudad.

