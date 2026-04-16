Terror en Nápoles: asalto a banco termina con 30 rehenes y delincuentes atrincherados

Durante la jornada de este jueves, un violento episodio delictual sacudió al sur de Italia. Según comunicaron las fuerzas de seguridad de dicho país, un grupo de ladrones retuvo a alrededor de 30 personas como rehenes en medio de un atraco que afectó a una sucursal del banco Crédit Agricole, ubicada en la ciudad de Nápoles.

El incidente comenzó la mañana de este jueves cuando los individuos irrumpieron en las dependencias financieras situadas en la plaza Medaglie d'oro, en pleno barrio de Arenella, con el objetivo de perpetrar un presunto robo. Sin embargo, el rápido despliegue y la llegada de agentes de Policía al sector obligó a los atracadores a cambiar sus planes, optando por atrincherarse en el edificio y tomar como rehenes a todos los presentes.

De acuerdo a los cálculos preliminares, la treintena de afectados que permanece en el interior del recinto está compuesta aproximadamente por trabajadores y clientes de la entidad. Por su parte, el portal de noticias Napoli Today detalló que las fuerzas de seguridad apuntan a que los ladrones podrían ser solo dos. Pese a ello, las autoridades aún no han confirmado esta información, así como tampoco existe certeza de si los agresores están armados.

Actualmente, toda la zona se encuentra acordonada. Frente a este escenario, las informaciones entregadas por la Policía son categóricas al advertir que los asaltantes no tienen "posibilidad alguna" de huir del lugar de los hechos.

PURANOTICIA